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В шести областях Украины больничные койки заполнены более чем на 70%

Украина, Пятница 16 октября 2020 10:19
В шести областях Украины больничные койки заполнены более чем на 70%
Фото: медики (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в шести областях больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в стране больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 63,2%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, самыми загруженными являются больницы в Донецкой (89,8%), Луганской (84,7%), Одесской (83,9%), Хмельницкой (70,9%), Днепропетровской (70,5%) и Черниговской (70,1%) областях.

При этом Кировоградской области вновь разрешили ослабить карантин. Здесь больницы загружены на 36,4%, а показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 28,5 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 172,4.

Всего в Украине уже развернуты 35 190 кроватей для лечения больных COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас в Украине не стоит вопрос развертывания госпиталей. При этом такой вопрос в Минздраве рассматривают.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. Заболели 5992 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

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