Новый акциз на "зеленую" энергию остановит развитие ВИЭ в Украине, - УВЭА

"Уже становится очевидным, что правительство Украины не способно выполнить взятые на себя обязательства в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в ВИЭ, не способно обеспечить финансовую стабильность на рынке энергии, не способно погасить имеющуюся задолженность перед инвесторами, не способен обеспечить инвестиционную привлекательность государства, не способно быть надежным партнером для международного сообщества и "идти в ногу" с ведущими странами мира", - говорится в заявлении.

Зато планами ввести новый налог правительство Украины останавливает партнерство с международными и национальными инвесторами и компрометирует сектор "зеленой" энергетики.

"Данная инициатива свидетельствует о следующем: правительство официально заявляет миру о своем нежелании развивать возобновляемые источники энергии в отличие от других стран мира; правительство официально заявляет всем международным и национальным инвесторам о своей неспособности развивать инвестиционную привлекательность Украины", - говорится в заявлении ассоциации.

В УВЭА отметили, что сейчас Энергетическое сообщество ЕС рассматривает обращение о противоправности действий Кабинета министров и Министерства финансов по введению акциза на продажу "зеленой" электроэнергии в Украине, что противоречит законодательству ЕС.