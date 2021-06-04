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Скандинавский фонд останавливает инвестиции в Украину из-за нарушения договоренностей Кабмином 

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Киев, Пятница 04 июня 2021 10:55
Скандинавский фонд останавливает инвестиции в Украину из-за нарушения договоренностей Кабмином  Фото: скандинавский фонд NEFCO останавливает инвестиции в "зеленую" энергетику в Украину (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Северная экологическая финансовая корпорация NEFCO (Финляндия) объявила о приостановке инвестиций в возобновляемые источники энергии в Украине из-за систематического нарушения правительством своих обязательств и планов ввести дополнительный налог на "зеленую" энергию в виде акциза.

Соответствующее заявление скандинавский фонд обнародовал 3 июня.

"NEFCO решила прекратить инвестировать в новые проекты в секторе возобновляемых источников энергии в Украине до тех пор, пока не будет создана предсказуемая и устойчивая структура, а достигнутые договоренности будут соблюдаются правительством Украины", - говорится в заявлении.

Основной причиной стало такого решения стали планы Кабинета Министров ввести дополнительный акцизный налог на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

К тому же в инвестиционном фонде разочарованы невыполнением правительством Украины ранее взятых на себя обязательств, в том числе с оплаты произведенной "зеленой" энергии.

"NEFCO серьезно разочарована тем, что украинское правительство пересматривает "зеленый" тарифы задним числом для уже утвержденных проектов. Это отрицательно сказывается на привлечении новых инвестиций и переходе Украины к чистой энергии и энергетической независимости. Нужна предсказуемая структура", - говорится в заявлении.

Напомним, в конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

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