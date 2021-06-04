Новий акциз на "зелену" енергію зупинить розвиток ВДЕ в Україні, - УВЕА

"Вже стає очевидним, що уряд України не здатний виконати взяті на себе зобов’язання в рамках підписаного Меморандуму про Взаєморозуміння з інвесторами в ВДЕ, не здатний забезпечити фінансову стабільність на ринку енергії, не здатний погасити наявну заборгованість перед інвесторами, не здатний забезпечити інвестиційну привабливість держави, не здатний бути надійним партнером для міжнародного співтовариства та "іти в ногу" з провідними країнами світу", - йдеться в заяві.

Натомість планами ввести новий податок уряд України зупиняє партнерство з міжнародними та національними інвесторами й компрометує сектор "зеленої" енергетики.

"Дана ініціатива свідчить про наступне: уряд офіційно заявляє світу про своє небажання розвивати відновлювані джерела енергії на відміну від інших країн світу; уряд офіційно заявляє усім міжнародним та національним інвесторам про свою неспроможність розвивати інвестиційну привабливість України", - йдеться в заяві асоціації.

В УВЕА зазначили, що наразі Енергетичне співтовариство ЄС розглядає звернення щодо протиправності дій Кабінету міністрів і Міністерства фінансів по введенню акцизу на продаж "зеленої" електроенергії в Україні, що суперечить законодавству ЄС.