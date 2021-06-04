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Новый акциз на "зеленую" энергию остановит развитие ВИЭ в Украине, - УВЭА

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Киев, Пятница 04 июня 2021 12:44
Новый акциз на "зеленую" энергию остановит развитие ВИЭ в Украине, - УВЭА Фото: ветровые турбины (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Намерение Кабинета министров ввести новый акцизный налог на "зеленую" электроэнергию означает отказ государства от развития возобновляемых источников энергии.

Об этом заявила Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА).

"Уже становится очевидным, что правительство Украины не способно выполнить взятые на себя обязательства в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в ВИЭ, не способно обеспечить финансовую стабильность на рынке энергии, не способно погасить имеющуюся задолженность перед инвесторами, не способен обеспечить инвестиционную привлекательность государства, не способно быть надежным партнером для международного сообщества и "идти в ногу" с ведущими странами мира", - говорится в заявлении.

Зато планами ввести новый налог правительство Украины останавливает партнерство с международными и национальными инвесторами и компрометирует сектор "зеленой" энергетики.

"Данная инициатива свидетельствует о следующем: правительство официально заявляет миру о своем нежелании развивать возобновляемые источники энергии в отличие от других стран мира; правительство официально заявляет всем международным и национальным инвесторам о своей неспособности развивать инвестиционную привлекательность Украины", - говорится в заявлении ассоциации.

В УВЭА отметили, что сейчас Энергетическое сообщество ЕС рассматривает обращение о противоправности действий Кабинета министров и Министерства финансов по введению акциза на продажу "зеленой" электроэнергии в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

Напомним, 3 июня правительство подало проект закона о введении нового налога на "зеленую" энергию. В тот же день один из крупнейших инвестиционных фондов Скандинавии объявил об остановке инвестиций в Украину из-за такого решения Кабмина.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

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