"Слуга народа" выдвинет Разумкова на пост спикера Рады

Партия "Слуга народа" может избрать новым спикером Верховной рады главу политической силы Дмитрия Разумкова. Об этом заявил Разумков после встречи с однопартийцами в Трускавце, передает РБК-Украина.

По словам Разумкова, в "Слуге народа" решили предлагать на должность председателя парламента именно его кандидатуру.

"На сегодняшний день партия ("Слуга народа", - ред.) будет предлагать меня как кандидата на должность спикера Верховной рады", - сказал он.

Кроме того, глава "Слуги народа" добавил, что на должность первого заместителя спикера парламента он будет предлагать представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

"Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия "Слуга народа" в будущей Верховной раде. Были кадровые предложения по президиуму, по главам комитетов и их руководству", - сказал Разумков.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что назначение нового премьер-министра Украины не будет исключительным решением главы государства Владимира Зеленского. По словам Богдана, нового премьера выберет коалиция.

Как писало РБК-Украина ранее, в Офисе президента рассчитывают, что Верховная рада девятого созыва начнет работать уже в начале сентября 2019 года.

Подчеркнем, в "Слуге народа" предлагали провести первое заседание нового созыва Верховной рады уже в августе этого года.