ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Большие супермаркеты обязали установить туалеты с 1 августа

Новости » Общество    30.07.2019 - 13:19
Большие супермаркеты обязали установить туалеты с 1 августа
Фото: Лев Парцхаладзе (Виталий Носач, РБК-Украина)

Туалеты должны быть в супермаркетах торговой площадью 2500 кв. метров и более

Наличие общественных туалетов для посетителей больших супермаркетов является обязательным с 1 августа. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Как отметил Парцхаладзе, Государственные строительные нормы предполагают обязательное наличие туалетов в больших супермаркетах. Речи идет о всех новых и реконструированных крупных супермаркетах с торговой площадью 2500 квадратных метров и более.

"1 санитарный прибор на 600 кв. метров торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект. Кабины должны быть обязательно отдельно для мужчин и для женщин, также должны быть универсальные туалеты для удобного пользования маломобильными группами населения. В таких санузлах должны быть обязательные повивальные столики для младенцев", - говорится в сообщении.

Большие супермаркеты обязали установить туалеты с 1 августа

Фото: facebook.com/lev.partskhaladze

Предполагается, что все эти изменения позволят повысить комфорт посетителей крупных супермаркетов и гипермаркетов.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обнародовало законопроект по недостроям и направило его в центральные органы власти на согласование. В законопроекте о недостроях предлагается фактически по принципу банкротства очищать эти предприятия и все оставшееся имущество передавать местным органам власти.

В Украине увеличилось количество получателей субсидий В Минрегионе рассказали детали законопроекта о недостроях
Новости Украины ЖКХсупермаркет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь