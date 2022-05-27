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С новым оружием мы изменим характер боев и быстрее изгоним оккупантов, - Зеленский

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Поставки оружия, которое необходимо Украине, могут изменить характер боев и ускорить изгнание оккупантов с территории Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая MLRS (реактивные системы залпового огня, - ред.). С системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", - заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что у западных партнеров ранее было множество возможностей, чтобы поставить точку и сказать: теперь Россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

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