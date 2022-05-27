З новою зброєю ми змінимо характер боїв і швидше виженемо окупантів, - Зеленський

Поставки зброї, яка необхідна Україні, можуть змінити характер боїв і прискорити вигнання окупантів з території України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.
"Скільки часу ми боремося, щоб Україні надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше і впевненіше до вигнання окупантів. Вся зброя, включаючи MLRS (реактивні системи залпового вогню, - ред.). З системами, які реально необхідні, щоб зупинити цю агресію. Ми впевнені, що завдяки нашим зусиллям ми все ж таки будемо почуті", - заявив глава держави.
Зеленський також зазначив, що у західних партнерів раніше було безліч можливостей, щоб поставити крапку і сказати: тепер Росія дійсно відчує повну ціну за те, що вона робить проти України, проти європейської єдності і проти свободи як такої.
Як заявляв президент України Володимир Зеленський, саме Росія повинна зробити перший крок для переговорів, зокрема, відвести свої війська на позиції станом до 24 лютого 2022 року.
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