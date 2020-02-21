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У Нових Санжарах майже половина дітей не прийшла до школи

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 15:33
У Нових Санжарах майже половина дітей не прийшла до школи
Фото: школа в Нових Санжарах (з відкритих джерел)

Батьки не пустили дітей до школи через розміщення евакуйованих з Китаю

Сьогодні, 21 лютого, після розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах майже 400 дітей не прийшли до школи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що батьки почала забирати дітей зі школи ще вчора. За словами директора школи Миколи Решетила, сьогодні з 900 школярів не прийшли майже 400.

"На таку відвідуваність вплинула ситуація, яка була у Нових Санжарах вчора. Але ми працюємо в штатному режимі. Я зобов'язав вчителів телефоном сповістити батьків, безпеці дітей нічого не загрожує", - зазначив він.

Він також додав, що в понеділок у навчальному закладі проведуть батьківські збори для роз'яснення ситуації.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що паніка навколо коронавірусу в Україні пов'язана, в тому числі, і з інформаційною війною. Він також додав, що паніка продовжить розгойдуватися.

"Я припускаю, що провокації продовжаться. Думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розгойдувати, щоб створити паніку, щоб зломити населення, посіяти серед нас недовіру та розбрат", - заявив він.

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