В Новых Санжарах началось срочное заседание правительства с участием Гончарука

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что людей, которые были эвакуированы из Уханя, расселили

В Новых Санжарах началось срочное заседание правительства с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гончарука в Facebook.

Заседание проходит в местной библиотеке.

Министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что людей, которые были эвакуированы из Уханя, расселили.

О ситуации в Новых Санжарах также докладывали силовики.

Напомним, РБК-Украина писало, что Гончарук на фоне протестов в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая вылетел в Полтавскую область.

20 февраля эвакуированы из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области. Автобусы заехали в санаторий. Перед этим состоялась масштабная стычка силовиков с местными жителями. В ход шли бутылки, палки и камни.При протестах в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский.

Национальная полиция начала два уголовных производства по факту протестов в Новых Санжарах. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции приняли максимальные меры по защите украинцев, которые находились в автобусе, и обеспечили сопровождение людей.