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У Нових Санжарах почалося термінове засідання уряду з участю Гончарука

Новини » Політика     20.02.2020 - 21:52
У Нових Санжарах почалося термінове засідання уряду з участю Гончарука
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що людей, які були евакуйовані з Уханя, розселили

У Нових Санжарах почалося термінове засідання уряду за участю прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гончарука Facebook.

Засідання проходить у місцевій бібліотеці.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що людей, які були евакуйовані з Уханя, розселили.

Про ситуацію в Нових Санжарах також доповідали силовики.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Гончарук на тлі протестів у Нових Санжарах через розміщення евакуйованих з Китаю вилетів в Полтавську область.

20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибутку в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Автобуси заїхали в санаторій. Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння.При протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний.

Національна поліція почала два кримінальних виробництва за фактом протестів у Нових Санжарах. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) і ч. ст 2. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Співробітники поліції взяли максимальні заходи захисту українців, які перебували в автобусі, і забезпечили супровід людей.

Під час зіткнень у Нових Санжарах постраждали 9 поліцейських Барикади і сутички з силовиками: як Нові Санжари мітингували проти розміщення евакуйованих
Новини України Полтавская областьОлексій Гончарук
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