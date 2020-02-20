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Гончарук вылетел в Новые Санжары, правительство запускает оперативный штаб

Новости » Политика     20.02.2020 - 18:34
Гончарук вылетел в Новые Санжары, правительство запускает оперативный штаб
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне протестов в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая вылетел в Полтавскую область. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Гончарук сообщил, что безотлагательно вылетает в Полтавскую область.

"Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах", - добавил он.

Гончарук вылетел в Новые Санжары, правительство запускает оперативный штаб

Фото: Гончарук вылетел в Новые Санжары (t.me/PMHoncharuk)

Напомним, ранее депутаты поселкового совета Новых Санжар обратились к президенту Владимиру Зеленскому. В частности, от него потребовали не допустить размещения в медицинском центре эвакуированных из Китая. По словам депутатов, в этом центре нет условий для пребывания карантинного типа, изоляторов, боксов и надлежащей вентиляционной системы.

Ранее также стало известно, что СБУ устанавливает организаторов фейковых рассылок о коронавирусе в Украине. Спецслужба пытается установить обстоятельства рассылки якобы от имени Министерства здравоохранения Украины писем с фейковых информацией о выявлении в Украине коронавируса COVID-19.

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