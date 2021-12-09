Новых дат нормандской встречи на уровне министров пока нет, - посол

По его словам, нормандский процесс заблокирован российской стороной.

"Все уже было готово для саммита на уровне министров иностранных дел, но россияне в последний момент, как всегда, дерзко все сорвали, а потом еще и обнародовали дипломатическую переписку с французским и немецким министрами. Недопустимый в дипломатии поступок. Украина свое отношение к этому шагу выразила. Следовательно, по состоянию на сегодняшний день новых дат нет", - отметил Омельченко.