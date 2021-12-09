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Нових дат нормандської зустрічі на рівні міністрів поки немає, - посол

Автор: Юлія Бойко

На сьогодні немає нових можливих дат проведення нормандської зустрічі на міністерському рівні. Попередні домовленості зірвала російська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України у Франції Вадима Омельченка для видання "Тиждень".

За його словами, нормандський процес заблоковано російською стороною.

"Все вже було готове для саміту на рівні міністрів закордонних справ, але росіяни в останній момент, як завжди, зухвало все зірвали, а потім ще й оприлюднили дипломатичне листування з французьким і німецьким міністрами. Неприпустимий в дипломатії вчинок. Україна своє ставлення до цього кроку висловила. Отже, станом на сьогоднішній день нових дат немає", - зазначив Омельченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч міністрів.

До цього планувалося, що зустріч пройде 11 листопада, але Росія відмовилася брати участь у ній.

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