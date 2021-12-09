Нових дат нормандської зустрічі на рівні міністрів поки немає, - посол

За його словами, нормандський процес заблоковано російською стороною.

"Все вже було готове для саміту на рівні міністрів закордонних справ, але росіяни в останній момент, як завжди, зухвало все зірвали, а потім ще й оприлюднили дипломатичне листування з французьким і німецьким міністрами. Неприпустимий в дипломатії вчинок. Україна своє ставлення до цього кроку висловила. Отже, станом на сьогоднішній день нових дат немає", - зазначив Омельченко.