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Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров

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Берлин, Четверг 09 декабря 2021 15:31
Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров Фото: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров иностранных дел. Они ожидают поддержки и от других участников.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общую пресс-конференцию глав немецкого и французского МИД Анналены Бербок и Жан-Ив Ле Дриана.

"Я считаю, что нормандский формат не подлежит сомнению. Поэтому я повторяю, что наши совместные (с Германией, -ред.) намерения - инициировать проведение как можно скорее встречи на министерском уровне с нашими украинскими и российскими коллегами в нормандском формате на основе Минских договоренностей", - сказал Ле Дриан.

Он также выразил надежду, что инициатива приведения нормандской встречи на уровне глав МИД будет поддержана и другими участниками.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина сказал, что переговоры в нормандском формате зашли в тупик.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны нужно провести прямые переговоры с Россией.

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Германия Франция Нормандский формат
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