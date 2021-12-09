Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров иностранных дел. Они ожидают поддержки и от других участников.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на общую пресс-конференцию глав немецкого и французского МИД Анналены Бербок и Жан-Ив Ле Дриана.

"Я считаю, что нормандский формат не подлежит сомнению. Поэтому я повторяю, что наши совместные (с Германией, -ред.) намерения - инициировать проведение как можно скорее встречи на министерском уровне с нашими украинскими и российскими коллегами в нормандском формате на основе Минских договоренностей", - сказал Ле Дриан.

Он также выразил надежду, что инициатива приведения нормандской встречи на уровне глав МИД будет поддержана и другими участниками.