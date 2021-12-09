Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров
Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров иностранных дел. Они ожидают поддержки и от других участников.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общую пресс-конференцию глав немецкого и французского МИД Анналены Бербок и Жан-Ив Ле Дриана.
"Я считаю, что нормандский формат не подлежит сомнению. Поэтому я повторяю, что наши совместные (с Германией, -ред.) намерения - инициировать проведение как можно скорее встречи на министерском уровне с нашими украинскими и российскими коллегами в нормандском формате на основе Минских договоренностей", - сказал Ле Дриан.
Он также выразил надежду, что инициатива приведения нормандской встречи на уровне глав МИД будет поддержана и другими участниками.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина сказал, что переговоры в нормандском формате зашли в тупик.
В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны нужно провести прямые переговоры с Россией.