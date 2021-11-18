Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи на уровне министров
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи на уровне министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. Она отметила, что у переговоров в этом формате своя динамика и их нужно проводить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Меркель.
"Я просила президента России (Владимира Путина - ред.), чтобы, пока я нахожусь на посту канцлера, такая встреча (в нормандском формате - ред.) состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, она не состоялось", - сказала она.
Меркель добавила, что срыв встречи министров иностранных дел нормандской четверки в Германии и Франции с одной стороны, и России - с другой, будут объяснять по-разному.
Канцлер отметила, что если под предлогом обсуждения итогового документа будущей встречи она не будет проводиться, то достигнуть каких-либо результатов будет невозможно.
"У встреч в этом формате всегда своя динамика. Поэтому проводить их хорошо и правильно", - пояснила Меркель.
Напомним, Франция и Германия предлагали провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, однако Россия отказалась, поскольку ее не устроил проект итогового документа.
Отметим, на этом фоне у президента Владимира Зеленского заявили, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом.
Как сообщало РБК-Украина, глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условие для проведения новой нормандской встречи.