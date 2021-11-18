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Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи на уровне министров

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Берлин, Четверг 18 ноября 2021 21:32
Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи на уровне министров Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи на уровне министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. Она отметила, что у переговоров в этом формате своя динамика и их нужно проводить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Меркель.

"Я просила президента России (Владимира Путина - ред.), чтобы, пока я нахожусь на посту канцлера, такая встреча (в нормандском формате - ред.) состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, она не состоялось", - сказала она.

Меркель добавила, что срыв встречи министров иностранных дел нормандской четверки в Германии и Франции с одной стороны, и России - с другой, будут объяснять по-разному.

Канцлер отметила, что если под предлогом обсуждения итогового документа будущей встречи она не будет проводиться, то достигнуть каких-либо результатов будет невозможно.

"У встреч в этом формате всегда своя динамика. Поэтому проводить их хорошо и правильно", - пояснила Меркель.

Напомним, Франция и Германия предлагали провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, однако Россия отказалась, поскольку ее не устроил проект итогового документа.

Отметим, на этом фоне у президента Владимира Зеленского заявили, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом.

Как сообщало РБК-Украина, глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условие для проведения новой нормандской встречи.

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Германия Ангела Меркель Нормандский формат
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