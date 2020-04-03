Новые случаи коронавируса в Запорожской области: заразились 6 человек

По состоянию на 10:00 3 апреля в Запорожской области зарегистрировано 28 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Как отмечается, за сутки заразились 6 человек. В частности, г. Запорожье - 12, г. Бердянск - 1, г.. Мелитополь - 13, Мелитопольский р-н - 2.

Большинство заболевших или недавно прибывших из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), или контактировали с больным коронавирусом. Источник инфекции по больным из г. Запорожье (2) г.. Бердянска (1) и Мелитопольского р-на (3) не установлен.

Вместе с тем, коронавирус подозревают у 8 человек.

По утренними данным Минздрава в Запорожской области 22 зараженных коронавирусом.

Напомним, в медицинских учреждениях Черновицкой области по состоянию на 3 апреля находится 101 пациент, у 48 из них подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

Вместе с тем, Кабинет министров Украины в рамках карантина из-за коронавируса запретил с 6 апреля пребывания в общественных местах без маски или респиратора, а также документов.