Нові випадки коронавірусу у Запорізькій області: заразились 6 людей

Станом на 10:00 3 квітня в Запорізькій області зареєстровано 28 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

Як зазначається, за добу заразились 6 людей. Зокрема, м. Запоріжжя - 12, м. Бердянськ - 1, м. Мелітополь - 13, Мелітопольський р-н - 2.

Більшість захворілих або нещодавно прибули із-за кордону (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль), або контактували із хворим на коронавірус. Джерело інфекції по хворим із м. Запоріжжя (2) м. Бердянська (1) та Мелітопольського р-ну (3) не встановлено.

Разом з тим, коронавірус підозрюють у 8 людей.

За ранковими даними МОЗ у Запорізькій області 22 заражених коронавірусом.

Нагадаємо, у медичних закладах Чернівецької області станом на 3 квітня перебуває 101 пацієнт, у 48 з них підтверджено коронавірус, решта - з підозрою.

Разом з тим, Кабінет міністрів України у рамках карантину через коронавірус заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також документів.