Новые случаи коронавируса зафиксировали в Винницкой области, заразились 7 детей

Число зараженных коронавирусом в Винницкой области превысило 80
По состоянию на 11:00 7 апреля на территории Винницкой области зарегистрирован 81 случай коронавируса, в том числе у 7 детей. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного лабораторного центра Минздрава.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы:
Напомним, в Сумах от коронавируса выздоровела женщина. Ее могут выписать сегодня или в течение трех дней.
Отметим, в Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Так, по состоянию на утро 7 апреля в Украине умерли 45 пациентов, больных коронавирусной инфекцией.
Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник заявил, что за минувшие сутки процент больных коронавирусной инфекцией в Украине снизился.
Добавим, во Львове двух больных с COVID-19 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.