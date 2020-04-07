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Новые случаи коронавируса зафиксировали в Винницкой области, заразились 7 детей

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 14:29
Новые случаи коронавируса зафиксировали в Винницкой области, заразились 7 детей
Иллюстративное фото (УНИАН)

Число зараженных коронавирусом в Винницкой области превысило 80

По состоянию на 11:00 7 апреля на территории Винницкой области зарегистрирован 81 случай коронавируса, в том числе у 7 детей. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного лабораторного центра Минздрава.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы:

  • город Винница - 55,
  • Гайсинский район - 9,
  • Винницкий, Хмельницкий район - 3,
  • Жмеринский, Крыжопольский, Ямпольский районы - по 2,
  • город Ладыжин, Липовецкий, Тростянец, Тывровский, Черновицкий районах - по 1 случаю.

Напомним, в Сумах от коронавируса выздоровела женщина. Ее могут выписать сегодня или в течение трех дней.

Отметим, в Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Так, по состоянию на утро 7 апреля в Украине умерли 45 пациентов, больных коронавирусной инфекцией.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник заявил, что за минувшие сутки процент больных коронавирусной инфекцией в Украине снизился.

Добавим, во Львове двух больных с COVID-19 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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