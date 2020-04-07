Нові випадки коронавірусу зафіксували у Вінницькій області, заразились 7 дітей

Кількість заражених коронавірусом у Вінницькій області перевищила 80
Станом на 11:00 7 квітня на території Вінницької області зареєстровано 81 випадок коронавірусу, в тому числі у 7 дітей. Про це повідомляє прес-служба Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.
Нагадаємо, у Сумах від коронавірусу одужала жінка. Її можуть виписати сьогодні або протягом трьох днів.
Зазначимо, в Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Так, станом на ранок 7 квітня в Україні померли 45 пацієнтів, хворих коронавірусною інфекцією.
Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок заявив, що за минулу добу відсоток хворих коронавірусною інфекцією в Україні знизився.
Додамо, у Львові двох хворих з COVID-19 підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.