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Нові випадки коронавірусу зафіксували у Вінницькій області, заразились 7 дітей

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 14:29
Нові випадки коронавірусу зафіксували у Вінницькій області, заразились 7 дітей
Іллюстративне фото (УНІАН)

Кількість заражених коронавірусом у Вінницькій області перевищила 80

Станом на 11:00 7 квітня на території Вінницької області зареєстровано 81 випадок коронавірусу, в тому числі у 7 дітей. Про це повідомляє прес-служба Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

  • Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані:
  • місто Вінниця - 55,
  • Гайсинський район - 9,
  • Вінницький, Хмільницький район - 3,
  • Жмеринський, Крижопільський, Ямпільський райони - по 2,
  • місто Ладижин, Липовецький, Тростянецький, Тиврівський, Чернівецький районах - по 1 випадку.

Нагадаємо, у Сумах від коронавірусу одужала жінка. Її можуть виписати сьогодні або протягом трьох днів.

Зазначимо, в Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Так, станом на ранок 7 квітня в Україні померли 45 пацієнтів, хворих коронавірусною інфекцією.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок заявив, що за минулу добу відсоток хворих коронавірусною інфекцією в Україні знизився.

Додамо, у Львові двох хворих з COVID-19 підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.

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