Новые случаи коронавируса в ВСУ: заразились еще трое военных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение

В Вооруженных силах Украины зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как отмечается, больные находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ г.Винница - 1 военнослужащий, Черновицкий госпиталь - 1 военнослужащий, гражданская больница во Львовской области - служащий ВС Украины).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В общем в ВСУ зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19, два человека выздоровели, два летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 300 человек.

РБК-Украина писало, что 16 апреля в ВСУ зафиксировали вторую смерть из-за коронавируса. Зараженный COVID-19 скончался в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая. При этом вчера было 444 новых случая, а позавчера 501.