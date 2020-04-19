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Нові випадки коронавірусу в ЗСУ: заразились ще троє військових

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 12:05
Нові випадки коронавірусу в ЗСУ: заразились ще троє військових
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування

У Збройних силах України зафіксовано три нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Як зазначається, хворі перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ м.Вінниця - 1 військовослужбовець, Чернівецький госпіталь - 1 військовослужбовець, цивільна лікарня у Львівській області - службовець ЗС України).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Загалом в ЗСУ зареєстровано 32 випадки захворювання на COVID-19, дві людини одужали, два летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) - 300 осіб.

РБК-Україна писало, що 16 квітня у ЗСУ зафіксували другу смерть через коронавірус. Заражений COVID-19 помер в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Нагадаємо, станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нових випадки. При цьому вчора було 444 нових випадки, а позавчора 501.

За добу від коронавірусу одужали 72 українця, - МОЗ В Україні за добу заразились коронавірусом понад 50 медиків
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