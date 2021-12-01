Новые системы ПВО от партнеров нужны для поддержки Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет полное право получать военные технологии и оружие от партнеров. Глава МИД назвал ключевые текущие потребности в оборонной сфере - новые системы противоракетной и противовоздушной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

При этом он особо отметил, что Украина не находится ни под какими санкциями или эмбарго по поставкам оружия.

"О потребностях в оборонной сфере, в первую очередь, речь идет о конкретных вещах, которые укрепляют наши вооруженные силы - начиная от оборудования, военной техники. Потому что армия - это не только "танки-самолеты-пушки". Есть и другие важные вещи: парамедицина (неотложная медпомощь - ред.), системы связи. Наши ключевые потребности сейчас - системы противоракетной и противовоздушной защиты", - сказал Кулеба.

Министр также добавил, что передавать Украине военные технологии и оружие или нет - это исключительно вопрос политики и не вопрос каких-либо юридических ограничений.