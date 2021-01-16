Новые штаммы COVID: Италия запретила рейсы из Бразилии, в Дании нашли штамм из ЮАР

В Дании обнаружили штамм коронавируса из Южной Африки, в Аргентине заявили о первом случае заражения "британским" COVID. В Италии запретили авиарейсы из Бразилии, опасаясь местного штамма коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Первый случай заражения штаммом, который изначально обнаружили в Южноафриканской Республике, нашли на острове Зеландия. Он, предположительно, завезен из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Аргентине обнаружили "британский" штамм у соотечественника, который имеет вид на жительство в Великобритании. Он прилетел в Аргентину рейсом из Франкфурта-на-Майне, а до отправки на родину побывал еще и в Австрии. Симптомов болезни у него не было.

Правительство Италии решило приостановить прием авиарейсов из Бразилии минимум до 31 января. Все, кто даже транзитом бывал в Бразилии в последние 14 дней, не могут въехать в страну, а прибывшие оттуда должны сдать тест на коронавирус. Впервые "бразильский" штамм обнаружили у бразильских туристов в Японии.

В пятницу сообщалось, что по крайней мере 1,3 миллиона наемных работников, проживающих в Британии, вероятно, покинули страну из-за проблемы с устройством на работу вследствие пандемии коронавируса. Так, из Лондона выехали почти 700 тысяч жителей, которые родились не в Британии.

Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране пока не выявили нового штамма коронавируса, который впервые был диагностирован в Великобритании. Однако новую партию проб уже отправили в лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).