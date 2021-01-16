Нові штами COVID: Італія заборонила рейси з Бразилії, у Данії знайшли штам з ПАР

У Данії виявили штам коронавірусу з Південної Африки, в Аргентині заявили про перший випадок зараження "британським" COVID. В Італії заборонили авіарейси з Бразилії, побоюючись місцевого штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Перший випадок зараження штамом, який спочатку виявили у Південноафриканській Республіці, знайшли на острові Зеландія. Він, імовірно, завезений з Об'єднаних Арабських Еміратів.

В Аргентині виявили "британський" штам у співвітчизника, який має посвідку на проживання у Великобританії. Він прилетів до Аргентини рейсом з Франкфурту-на-Майні, а до відправки на батьківщину побував ще й в Австрії. Симптомів хвороби, у нього не було.

Уряд Італії вирішив призупинити прийом авіарейсів з Бразилії мінімум до 31 січня. Всі, хто навіть транзитом бував у Бразилії в останні 14 днів, не можуть в'їхати в країну, а прибули звідти повинні здати тест на коронавірус. Вперше "бразильський" штам виявили у бразильських туристів в Японії.

У п'ятницю повідомлялося, що принаймні 1,3 мільйона найманих працівників, які проживають в Британії, ймовірно, покинули країну з-за проблеми з влаштуванням на роботу внаслідок пандемії коронавірусу. Так, з Лондона виїхали майже 700 тисяч жителів, які народилися не в Британії.

Також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в країні поки не виявили нового штаму коронавірусу, що вперше був діагностований у Великобританії. Проте нову партію проб вже відправили до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).