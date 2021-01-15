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Из Британии из-за коронавируса выехали сотни тысяч иммигрантов

Британия, Пятница 15 января 2021 23:10
Из Британии из-за коронавируса выехали сотни тысяч иммигрантов
Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: Даша Харченко

По крайней мере 1,3 миллиона наемных работников, проживающих в Британии, вероятно, покинули страну из-за проблемы с устройством на работу вследствие пандемии коронавируса. Так, из Лондона выехали почти 700 тысяч жителей, которые родились не в Британии.

Об этом говорится в исследовании Центра передового опыта в области экономической статистики.

700 тысяч жителей – это 8% населения столицы.

В исследовании отмечается, что отток иммигрантов связан с сокращением количества рабочих мест, в первую очередь в гостиничном секторе, где обычно работают иностранцы.

"Похоже, что большая часть бремени от потери рабочих мест во время пандемии легла на рабочих, родившихся за пределами Великобритании, и это вызвало обратную миграцию, а не проявилось в безработице", - говорится в исследовании.

Подчеркивается, что если данные окончательно подтвердятся, то это будет самым массовым оттоком людей из Британии со времен Второй мировой войны.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство закрывает туристические коридоры со всеми странами. В случае нарушения самоизоляции человеку грозит штраф в 1000 фунтов стерлингов (более 38 тысяч гривен).

Ранее стало известно, что в Британии обнаружили первый случай заражения "бразильским" штаммом коронавируса.

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