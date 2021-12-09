Новые санкции США против России вряд ли затронут энергетический сектор, - CNN

США рассматривают разные варианты новых санкций против России в случае вторжения в Украину. Новые ограничения вряд ли затронут энергетический сектор.

При этом в отношении Москвы готовится "целое меню" ограничений. Вашингтон учитывает, какое влияние эти санкции могут оказать на мировую экономику и цены на бензин в США, отмечает CNN.

"Мы не собираемся осуществлять все из этого сразу. Меры против энергетического сектора - это наиболее экстремальный вариант на случай, если это будет необходимо", - сообщил собеседник издания.