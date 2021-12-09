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Новые санкции США против России вряд ли затронут энергетический сектор, - CNN

Автор: Анастасия Рокитна

США рассматривают разные варианты новых санкций против России в случае вторжения в Украину. Новые ограничения вряд ли затронут энергетический сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

При этом в отношении Москвы готовится "целое меню" ограничений. Вашингтон учитывает, какое влияние эти санкции могут оказать на мировую экономику и цены на бензин в США, отмечает CNN.

"Мы не собираемся осуществлять все из этого сразу. Меры против энергетического сектора - это наиболее экстремальный вариант на случай, если это будет необходимо", - сообщил собеседник издания.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что США с союзниками рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае вторжения в Украину.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах США и ЕС ввести санкции в отношении крупнейших российских банков, если Россия нападет на Украину.

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