Новые санкции ЕС и США против России могут коснуться обмена валют

ЕС и США рассматривают санкции в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций на случай, если Россия нападет на Украину. В числе вариантов, к которым чиновники склоняются в наибольшей степени, - возможность обмена Россией рублей на доллары, евро и фунты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Накануне о возможности отключения России от SWIFT и новых санкциях в отношении госдолга сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.

Также рассматривается возможность ограничения возможностей инвесторов по покупке российского госдолга на вторичном рынке.

Наиболее значительной мерой они называют отключение России от международной платежной системы SWIFT, однако такой вариант "создаст хаос среди простых граждан", сообщают источники агентства.

Президент США Джо Байден может огласить варианты санкций во время звонка с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что о разработке жестких санкций против России в Вашингтоне заявили в преддверии переговоров Байдена и Путина. Виртуальная встреча президентов состоится уже 7 декабря. Ожидается, что американский лидер попытается отговорить Путина от вторжения в Украину.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке комплекса мер против России в случае ее вторжения в Украину.

Отметим, в начале декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о подготовке США "адских санкций" против Москвы из-за Украины.