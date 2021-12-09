Нові санкції США проти Росії навряд чи торкнуться енергетичного сектору, - CNN

США розглядають різні варіанти нових санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну. Нові обмеження навряд чи торкнуться енергетичного сектору.

При цьому щодо Москви готується ціле меню обмежень. Вашингтон враховує, який вплив ці санкції матимуть на світову економіку та ціни на бензин у США, зазначає CNN.

"Ми не збираємося здійснювати все з цього відразу. Заходи проти енергетичного сектора - це найбільш екстремальний варіант на випадок, якщо це буде необхідно", - повідомив співрозмовник видання.