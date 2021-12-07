США рассматривают возможность полной изоляции РФ от мировой финансовой системы, - Госдеп

США с союзниками рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае вторжения в Украину. Последствия от этого шага ощутит как российский бизнес, так и население страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд .

"Мы говорили о мерах, равноценных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа", - сказала Нуланд в ходе слушаний в Сенате.

По ее словам, отключение России от глобальной финансовой системы скажется на возможностях российского бизнеса и населения как для путешествий и торговли, так и для работы. Она подчеркнула, что для удержания Москвы от вторжения в Украину рассматриваются все варианты.

Нуланд добавила, что санкции в отношении России будут вводить поэтапно.