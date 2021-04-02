Под новые санкции СНБО попали компании из России, - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскрыл подробности сегодняшнего заседания. По его словам, сегодня СНБО ввел санкции против ряда российских компаний.

Как рассказал Данилов, на сегодняшней повестке дня СНБО было 7 ключевых вопросов.

"Было принято решение и по докладу, который делал глава СБУ, о применении санкций против 10 физических лиц, которые имеют непосредственное отношение к контрабанде. Есть компании из России и других стран, которые попали сегодня в санкционный список", - сказал он.

Однако секретарь СНБО не уточнил, какие именно компании попали в список украинских санкций.