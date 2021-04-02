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Під нові санкції РНБО потрапили компанії з Росії, - Данілов

Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов розкрив подробиці сьогоднішнього засідання. За його словами, сьогодні РНБО ввела санкції проти низки російських компаній.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Як розповів Данілов, на сьогоднішньому порядку денному РНБО було 7 ключових питань.

"Було прийнято рішення і по доповіді, яку робив голова СБУ, про застосування санкцій проти 10 фізичних осіб, які мають безпосереднє відношення до контрабанди. Є компанії з Росії та інших країн, які попали сьогодні в санкційний список", - сказав він.

Однак секретар РНБО не уточнив, які саме компанії потрапили у список українських санкцій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні після засідання РНБО оголосив про введення санкцій проти топ-10 українських контрабандистів. Разом з тим, за даними РНБО, у санкційному списку опинилися 79 юридичних осіб.

Додамо, минулого тижня президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.

Крім того, Зеленський ввів санкції проти російських силовиків, французьких депутатів та російських ЗМІ.

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Новини України РНБОСанкції проти Росії
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