Під нові санкції РНБО потрапили компанії з Росії, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов розкрив подробиці сьогоднішнього засідання. За його словами, сьогодні РНБО ввела санкції проти низки російських компаній.
Як розповів Данілов, на сьогоднішньому порядку денному РНБО було 7 ключових питань.
"Було прийнято рішення і по доповіді, яку робив голова СБУ, про застосування санкцій проти 10 фізичних осіб, які мають безпосереднє відношення до контрабанди. Є компанії з Росії та інших країн, які попали сьогодні в санкційний список", - сказав він.
Однак секретар РНБО не уточнив, які саме компанії потрапили у список українських санкцій.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні після засідання РНБО оголосив про введення санкцій проти топ-10 українських контрабандистів. Разом з тим, за даними РНБО, у санкційному списку опинилися 79 юридичних осіб.
Додамо, минулого тижня президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.
Крім того, Зеленський ввів санкції проти російських силовиків, французьких депутатів та російських ЗМІ.