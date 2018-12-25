Под новые санкции РФ попали более 200 физлиц и компаний из Украины

Фото: Владимир Путин и Дмитрий Медведев (kremlin.ru)

Пока не уточняется, кто именно попал под российские санкции

Под новые российские санкции попали более 200 физических лиц и компаний из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, ряд российских СМИ сообщил, что списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются новые санкции, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и компаний.

Отметим, сегодня стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины.

"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - отметил Медведев.

Напомним, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Тогда в список попали спикер Верховной рады Андрей Парубий, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, генпрокурор Юрий Луценко и другие.

Отметим, на прошлой неделе Кабинет министров Украины согласовал новые антироссийские санкции из-за оккупации Крыма.