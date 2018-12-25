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Під нові санкції РФ потрапили понад 200 осіб і компаній з України

Новини » Політика    25.12.2018 - 15:15
Під нові санкції РФ потрапили понад 200 осіб і компаній з України
Фото: Володимир Путін і Дмитро Медведєв (kremlin.ru)

Поки не уточнюється, хто саме потрапив під російські санкції

Під нові російські санкції потрапили понад 200 фізичних осіб та компаній з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, низка російських ЗМІ повідомила, що списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються нові санкції, розширені в цілому більш ніж на 200 осіб і компаній.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про розширення санкцій проти України.

"Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії", - зазначив Медведєв.

Нагадаємо, 1 листопада Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній. Тоді до списку потрапили спікер Верховної ради Андрій Парубій, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, міністр оборони Степан Полторак, керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв, генпрокурор Юрій Луценко та інші.

Відзначимо, минулого тижня Кабінет міністрів України погодив нові антиросійські санкції через окупацію Криму.

 

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