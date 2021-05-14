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Новые санкции, кибербезопасность и проверка госдач: как прошло заседание СНБО

Автор: РБК-Украина

На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Украины 14 мая приняли ряд резонансных решений. В частности, о санкциях против криминальных авторитетов и воров в законе, а также об аудите государственных дач, в которых проживают "непонятные люди".

РБК-Украина собрало все, что известно о результатах сегодняшнего заседания СНБО.

Стратегия кибербезопасности

Сегодня СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности сроком на пять лет. По словам вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это поможет Украине стать передовой страной по киберзащите.

Доступ к украинскому ТВ по всей стране

Также принято решение о создании общенациональной цифровой сети мультиплекс МX-7. Ранее в Украине закодировали спутниковые каналы, что привело к тому, что жители отдаленных и приграничных территорий фактически лишились доступа к бесплатному украинскому ТВ.

Создание цифрового мультиплекса МX-7 позволит обеспечить доступ к минимум 12 цифровым каналам. Коммерческие каналы будут допущены к трансляции на основании конкурса, который проведет Нацрада. Государственные каналы будут транслироваться без конкурса.

Национальная система уведомлений о чрезвычайных ситуациях

На базе мультплекса MX-7 также будет создана системы уведомлений о чрезвычайных ситуациях.

"Мы видим, что происходит в Израиле, и видим, что система оповещения должна работать в государстве. Этот проект позволит найти это решение, чтобы оно заработало", - добавил Михаил Федоров.

Санкции против авторитетов и воров в законе

По итогам заседания СНБО президент Владимир Зеленский объявил о санкциях против 111 иностранных криминальных авторитетов. Их активы в Украине заблокируют, откажут в возможности получить гражданство, а тех, кто находится в стране, - выдворят

Кроме того, под санкции попали 557 воров в законе, которые находятся за пределами Украины. Под ограничениями также имеется в виду запрет на въезд в страну.

Украина ждет от США данные о подсанкционных украинцах

По состоянию на сегодня США ввели санкции против 61 украинца. Киев обратился к Вашингтону за сведениями насчет них, чтобы ввести против них ограничения на национальном уровне.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, о санкциях против, например, нардепа Александра Дубинского известно из СМИ. А Совет нацбезопасности может ввести ограничения только на основании данных, которые хотят получить в официальной переписке.

Аудит дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Также принято решение провести аудит земель и государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. По словам президента Владимира Зеленского, почти 400 гектаров заповедной земли и более 100 государственных дач находятся в пользовании "непонятных людей". Среди них бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики.

В частности, Зеленскому не нравится, что до сих пор за символическую плату имуществом пользуются такие люди, как:

  • Святослав Пискун - бывший генпрокурор (2002-2003, 2004-2005 и 2007)
  • Владимир Ландик - бывший нардеп (Партия регионов)
  • Дмитрий Табачник - министр образования и науки времен Януковича (2010-2014), сбежал из страны
  • Раиса Богатырева - министр здравоохранения времен Януковича (2012-2014)
  • Геннадий Зубко - вице-премьер в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана (2014 - 2019)
  • Александр Ильин - директор департамента корпорации "Богдан"
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