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Минимум 12 каналов: из-за кодировки спутника в Украине усилят цифровое ТВ

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Киев, Пятница 14 мая 2021 18:15
Минимум 12 каналов: из-за кодировки спутника в Украине усилят цифровое ТВ Фото: вице-премьер Михаил Федоров (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) приняли решение по усилению сигнала цифрового ТВ по всей стране. Теперь доступ к украинским каналам будет обеспечен для жителей приграничных территорий.

Об этом на брифинге после заседания СНБО заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, телевидение в Украине все еще остается основным каналом получения информации.

"Сегодня часть украинцев на приграничных территориях не имеют возможность бесплатно смотреть телеканалы. В прошлом году произошло кодирование спутникового ТВ, а единый национальный оператор покрывает не всю страну. Чтобы продолжить смотреть украинские каналы, нужно было купит новый тюнер и оформить подписку", - заявил Федоров.

В то же время он отметил, что жители приграничных с Россией территорий особенно страдают от пропаганды.

"Эти проблемы решает создание общенациональной цифровой сети мультиплекс МX-7. Сегодня было принято создать такое решение создать такой мультплекс и выделить на него средства. Он предоставит доступ к минимум 12 цифровых телеканалов жителям всей страны", - добавил Федоров.

Напомним, еще в прошлом году президент Владимир Зеленский поручил усилить сигнал цифрового телевидения, в том числе на Донбассе и в приграничных районах.

После этого появился список бесплатных спутниковых каналов.

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