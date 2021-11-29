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Новые санкции ЕС против Беларуси вступят в силу 2 декабря, - МИД Эстонии

Автор: Валерия Полищук

Пятый пакет санкций Европейского союза против Беларуси должен вступить в силу в четверг, 2 декабря. Список лиц и компания, попавших в санкционный лист, будет обнародован только с официально согласованным пакетом санкций.

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря", - заявила она.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пятый пакет санкций ЕС против Беларуси будет утвержден 1 декабря.

Кроме того, по данным издания Spiegel, в санкционный список включат крупные государственные компании Беларуси, как "Белавиа", "Гродно Азот" и "Белоруснефть".

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БеларусьЭстонияСанкции