Новые санкции ЕС против Беларуси вступят в силу 2 декабря, - МИД Эстонии

Пятый пакет санкций Европейского союза против Беларуси должен вступить в силу в четверг, 2 декабря. Список лиц и компания, попавших в санкционный лист, будет обнародован только с официально согласованным пакетом санкций.
Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря", - заявила она.
Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пятый пакет санкций ЕС против Беларуси будет утвержден 1 декабря.
Кроме того, по данным издания Spiegel, в санкционный список включат крупные государственные компании Беларуси, как "Белавиа", "Гродно Азот" и "Белоруснефть".