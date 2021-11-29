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Нові санкції ЄС проти Білорусі набудуть чинності 2 грудня, - МЗС Естонії

Автор: Валерія Поліщук

П'ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Білорусі повинен набуде чинності в четвер, 2 грудня. Список осіб і компанія, що потрапили в санкційний лист, буде оприлюднений тільки з офіційно узгодженим пакетом санкцій.

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Підготовка п'ятого пакета санкцій щодо Білорусі наближається до завершення, і його планується прийняти на цьому тижні. Планується, що це буде 2 грудня", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі буде затверджений 1 грудня.

Крім того, за даними видання Spiegel, у санкційний список включать великі державні компанії Білорусі, як "Бєлавіа", "Гродно Азот" і "Белоруснефть".

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БілорусьЕстоніяСанкції