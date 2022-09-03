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Новые российские подразделения получают до 40% не боеспособной техники, - разведка

Новина українською →
Украина, Суббота 03 сентября 2022 13:49
Новые российские подразделения получают до 40% не боеспособной техники, - разведка Фото: почти половина устаревшей советской техника не боеспособна (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новые российские подразделения оснащают советской техникой, из которой около 40% не боеспособны. Она нуждается в ремонте и восстановлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Из-за значительных потерь Россия создает новые подразделения и формирования, чтобы бросить в Украину. По данным разведки, третий армейский корпус сможет быть сформирован лишь в ноябре.

"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема - человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца",- объяснил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

При этом РФ комплектует подразделения советской техникой, поскольку новейшее вооружение бросили в Украину еще в феврале-марте. Устаревшая техника оккупантов зачастую не боеспособна и едет на фронт в неисправном состоянии.

"Сейчас мы видим, что все формирующиеся подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска. По нашим оценкам, 40 процентов боевой техники не боеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок", - подчеркнул Скибицкий.

Напомним, ВСУ уничтожили уже более 49 тысяч российских солдат, а за последние сутки защитники ликвидировали 350 оккупантов.

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