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Нові російські підрозділи отримують до 40% не боєздатної техніки, - розвідка

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Україна, Субота 03 вересня 2022 13:49
Нові російські підрозділи отримують до 40% не боєздатної техніки, - розвідка Фото: майже половина застарілої радянської техніка не боєздатна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нові російські підрозділи оснащують радянською технікою, з якої близько 40% не боєздатні. Вона потребує ремонту і відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Через значні втрати Росія створює нові підрозділи і формування, щоб кинути в Україну. За даними розвідки, третій армійський корпус зможе бути сформований лише в листопаді.

"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста, потрібно 3-4 місяці",- пояснив представник ГУР Вадим Скібіцький.

При цьому РФ комплектує підрозділи радянською технікою, оскільки новітнє озброєння кинули в Україну ще в лютому-березні. Застаріла техніка окупантів часто не боєздатна і їде на фронт у несправному стані.

"Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська. За нашими оцінками, 40 відсотків бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу", - підкреслив Скібіцький.

Нагадаємо, ЗСУ знищили вже понад 49 тисяч російських солдатів, а за останню добу захисники ліквідували 350 окупантів.

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