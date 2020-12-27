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Новые правила въезда в Польшу для украинцев: что нужно знать

Украина, Воскресенье 27 декабря 2020 19:13
Новые правила въезда в Польшу для украинцев: что нужно знать
Фото: пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Польша обновила правила въезда для украинцев на свою территорию. Новые нормы будут действовать с понедельника, 28 декабря.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Семья, родственники и лица, имеющие право на проживание

С 28 декабря на территорию Польши могут въехать:

  • члены супружеской пары или дети граждан Польши, а также пребывающие под опекой поляка;

  • лица, имеющие карту поляка, право на постоянное или временное проживание в Польше;

  • лица, имеющие национальную визу и въезжающие с целью репатриации (возвращения на историческую родину) или члены семьи репатрианта;

  • являются членами семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии.

Работа и образование

  • лица, имеющие право на обычную или сезонную работу в Польше на тех же основаниях, что и граждане Польши, и при пересечении границы предъявляющие документы о подтверждении работ;

  • студенты и ученики польских учебных заведений, участники докторантуры (подготовки к получению высшей научной квалификации) и лица, которые сопровождают учеников;

  • ученые, проводящие исследование в Польше;

  • водители транспорта для международных пассажирских, грузовых или комбинированых перевозок, которые въезжают в рабочих целях;

  • моряки, рыбаки, работники морских добывательных и буровых платформ, которые въезжают для транзита на место работы;
  • работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей;
  • лица, которые пересекают границу с дипломатическим паспортом.

Прочие категории

  • пассажиры самолетов, которые летят из стран без запрета на воздушное движение, входят в одну из указанных категорий или имеют разрешение на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Южной Корее, Тунисе, Австралии;

  • участники спортивных соревнований с документами от организатора соревнований, которые подтверждают участие;

  • прибытие по гуманитарным причинам в интересах Польши или в связи с ее международными обязательствами;

  • наличие визы для участия в программе "Poland. Business Harbour";

  • иностранныее предприниматели и представители иностранного бизнеса, которые въезжают с коммерческой целью и получили разрешение от министра иностранных дел Польши.

Ранее сообщалось, что в Польше введут жесткий общенациональный карантин. Он продлится с 28 декабря по 17 января.

Также Польша остановила авиасообщение с Великобританией в связи с обнаруженным там новым штаммом коронавируса.

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