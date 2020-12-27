Новые правила въезда в Польшу для украинцев: что нужно знать

Польша обновила правила въезда для украинцев на свою территорию. Новые нормы будут действовать с понедельника, 28 декабря.
Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
С 28 декабря на территорию Польши могут въехать:
лица, имеющие карту поляка, право на постоянное или временное проживание в Польше;
лица, имеющие национальную визу и въезжающие с целью репатриации (возвращения на историческую родину) или члены семьи репатрианта;
являются членами семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии.
лица, имеющие право на обычную или сезонную работу в Польше на тех же основаниях, что и граждане Польши, и при пересечении границы предъявляющие документы о подтверждении работ;
студенты и ученики польских учебных заведений, участники докторантуры (подготовки к получению высшей научной квалификации) и лица, которые сопровождают учеников;
ученые, проводящие исследование в Польше;
водители транспорта для международных пассажирских, грузовых или комбинированых перевозок, которые въезжают в рабочих целях;
пассажиры самолетов, которые летят из стран без запрета на воздушное движение, входят в одну из указанных категорий или имеют разрешение на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Южной Корее, Тунисе, Австралии;
участники спортивных соревнований с документами от организатора соревнований, которые подтверждают участие;
прибытие по гуманитарным причинам в интересах Польши или в связи с ее международными обязательствами;
наличие визы для участия в программе "Poland. Business Harbour";
иностранныее предприниматели и представители иностранного бизнеса, которые въезжают с коммерческой целью и получили разрешение от министра иностранных дел Польши.
Ранее сообщалось, что в Польше введут жесткий общенациональный карантин. Он продлится с 28 декабря по 17 января.
Также Польша остановила авиасообщение с Великобританией в связи с обнаруженным там новым штаммом коронавируса.