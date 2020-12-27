Нові правила в'їзду до Польщі для українців: що потрібно знати

Польща оновила правила в'їзду для українців на свою територію. Нові норми будуть діяти з понеділка, 28 грудня.
Про це повідомляє посольство України в Польщі.
З 28 грудня на територію Польщі можуть в'їхати:
особи, які мають карту поляка, право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;
особи, які мають національну візу і що в'їжджають з метою репатріації (повернення на історичну батьківщину) або члени сім'ї репатріанта;
є членами сімей громадян ЄС або країн Європейського економічного простору, а також Швейцарії.
особи, які мають право на звичайну або сезонну роботу в Польщі на тих же підставах, що і громадяни Польщі, та при перетині кордону пред'являють документи про підтвердження робіт;
студенти та учні польських навчальних закладів, учасники докторантури (підготовки до здобуття вищої наукової кваліфікації) та особи, які супроводжують учнів;
вчені, що проводять дослідження в Польщі;
водії транспорту для міжнародних пасажирських, вантажних або комбінованих перевезень, які в'їжджають в робочих цілях;
пасажири літаків, які летять з країн без заборони на повітряний рух, входять в одну із зазначених категорій або мають дозвіл на проживання в Грузії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Таїланді, Південній Кореї, Тунісі, Австралії;
учасники спортивних змагань з документами від організатора змагань, які підтверджують участь;
прибуття з гуманітарних причин в інтересах Польщі або в зв'язку з її міжнародними зобов'язаннями;
наявність візи для участі в програмі "Poland Business Harbour";
иностранныее підприємці і представники іноземного бізнесу, які в'їжджають з комерційною метою, і отримали дозвіл від міністра закордонних справ Польщі.
Раніше повідомлялося, що в Польщі введуть жорсткий загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 28 грудня по 17 січня.
Також Польща зупинила авіасполучення з Великобританією у зв'язку з виявленим там новим штамом коронавірусу.