Нові правила в'їзду до Польщі для українців: що потрібно знати

Фото: пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею (dpsu.gov.ua)

Польща оновила правила в'їзду для українців на свою територію. Нові норми будуть діяти з понеділка, 28 грудня.

Про це повідомляє посольство України в Польщі.

Сім'я, родичі та особи, які мають право на проживання

З 28 грудня на територію Польщі можуть в'їхати:

члени подружжя чи діти громадян Польщі, а також які перебувають під опікою поляка;

особи, які мають карту поляка, право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;

особи, які мають національну візу і що в'їжджають з метою репатріації (повернення на історичну батьківщину) або члени сім'ї репатріанта;

є членами сімей громадян ЄС або країн Європейського економічного простору, а також Швейцарії.

Робота та освіта

особи, які мають право на звичайну або сезонну роботу в Польщі на тих же підставах, що і громадяни Польщі, та при перетині кордону пред'являють документи про підтвердження робіт;

студенти та учні польських навчальних закладів, учасники докторантури (підготовки до здобуття вищої наукової кваліфікації) та особи, які супроводжують учнів;

вчені, що проводять дослідження в Польщі;

водії транспорту для міжнародних пасажирських, вантажних або комбінованих перевезень, які в'їжджають в робочих цілях;

моряки, рибалки, працівники морських видобувальних і бурових платформ, які в'їжджають для транзиту на місце роботи;

працівники дипломатичних і консульських установ, представники міжнародних організацій і члени їх сімей;

особи, які перетинають кордон з дипломатичним паспортом.

Інші категорії

пасажири літаків, які летять з країн без заборони на повітряний рух, входять в одну із зазначених категорій або мають дозвіл на проживання в Грузії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Таїланді, Південній Кореї, Тунісі, Австралії;

учасники спортивних змагань з документами від організатора змагань, які підтверджують участь;

прибуття з гуманітарних причин в інтересах Польщі або в зв'язку з її міжнародними зобов'язаннями;

наявність візи для участі в програмі "Poland Business Harbour";

иностранныее підприємці і представники іноземного бізнесу, які в'їжджають з комерційною метою, і отримали дозвіл від міністра закордонних справ Польщі.

Раніше повідомлялося, що в Польщі введуть жорсткий загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 28 грудня по 17 січня.

Також Польща зупинила авіасполучення з Великобританією у зв'язку з виявленим там новим штамом коронавірусу.