Польша приостанавливает авиасообщение с Британией

Фото: самолет (pixabay)

Глава польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Польша начиная с полуночи 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Такое решение приняли из-за обнаружения в нового штамма коронавируса.

Об этом Петр Мюллер написал на своей странице в Twitter.

"Из соображений безопасности авиарейсы из Великобритании в Польшу будут приостановлены в полночь с понедельника на вторник", - сообщил Мюллер.

Кроме того, глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил в Twitter о своем распоряжении главному санитарному инспектору Польши делать тесты на коронавирус всем желающим, кто недавно вернулся из Британии.

Отметим, среди иностранцев в Британии проживает большая польская диаспора - около миллиона человек.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с распространением нового типа вируса ряд стран Европы уже запретил авиа- и прочее пассажирское сообщение с Британией.