Новые правила адаптивного карантина, законопроект 5600 и заявление Путина о "красных линиях": новости за 30 ноября

В Украине будут действовать новые карантинные правила, Верховная рада приняла законопроект 5600, президент России Владимир Путин назвал "красные линии" по Украине. Подробнее о том, что произошло во вторник, 30 ноября - в материале РБК-Украина.

Адаптивный карантин в Украине изменили

Новые правила карантина начнут действовать с 6 декабря. "Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко. С 6 декабря бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте.

Подробнее об изменениях карантина - в материале РБК-Украина.

Рада приняла законопроект 5600: какие налоги вырастут

Верховная рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Проект №5600 во втором чтении поддержали 255 депутатов.

Законом вводится минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка. Также изменились налоги на недвижимость, на бизнес и на руду. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Путин назвал "красные линии" по Украине и предложил наладить отношения

Российская Федерация расценивает появление новейших вооружений в Украине как "красные линии". Если она увидит в них угрозу для себя, то оставляет за собой право на ответные действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на форуме "Россия зовет".

Также Путин заявил, что Украине и РФ надо наладить отношения. Если это удастся, то угроз якобы никто испытывать не будет.

В колонии умерла 20-летняя девушка, которую осудили на 15 лет за убийство инструктора тира в Полтаве

В СИЗО умерла 20-летняя Вероника Моторина, которую приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство 64-летнего инструктора тира в Полтаве. Бригада экстренной медицинской помощи получила вызов из колонии в 19:32. Врачи попытались спасти девушку, но, к сожалению, не вышло. В 20:53 медики констатировали ее смерть.

Адвокат Вероники заявил, что он не владеет никакой информацией касательно смерти осужденной. В то же время сообщается, что накануне девушка целый день ничего не ела, курила и пила кофе. Якобы ее схватила эпилепсия.

Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко впервые назвал оккупированный Крым "де-факто и де-юре российским". А также заявил о том, что договорился посетить его вместе с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы все понимали, что Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - подчеркнул Лукашенко.

В Мичигане 15-летний подросток устроил стрельбу в школе. Есть погибшие

В одном из учебных заведений Мичигана произошла стрельба в результате которой погибли три человека. Огонь открыл 15-летний подросток.

По словам шерифа округа Окленд Майкла МакКейба, в результате стрельбы погибли трое учеников и по меньшей мере шесть человек были ранены, в том числе один из преподавателей. Задержанный подросток отказался давать показания.

Сильные снегопады и морозы до -23 градусов: синоптики дали новый прогноз на декабрь

Погода в Украине в декабре может огорчить украинцев резкими перепадами уже в первой декаде месяца. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, а также морозы в некоторых регионах до -23 градусов ночью и до -15 днем.

Подробный прогноз на первый месяц зимы - в материале Styler.