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Новые направления и самый длинный маршрут: УЗ открыла продажу билетов на поезда нового графика

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Украина, Суббота 20 ноября 2021 14:15
Новые направления и самый длинный маршрут: УЗ открыла продажу билетов на поезда нового графика Фото: "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. В новом графике будет запущено 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в частности в популярных туристических направлениях", - говорится в сообщении.

Среди наиболее ускоренных поездов следующие: №13/14 Киев - Солотвино - из Киева будет добираться быстрее на 3:16 часов и на 2:20 часа обратно; №77/78 Харьков - Мариуполь - из Харькова будет добираться на 2:05 часа быстрее и на 3:29 часов обратно; №84/83 Киев - Мариуполь - из Киева будет добираться на 2:13 часов быстрее и на 1:24 час быстрее обратно; №108/107 Одесса - Ужгород из Одессы будет добираться на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно; №145/146 Киев - Измаил из Киева будет добираться быстрее на 0:49 1:02 возвратно.

Также появилось 7 рейсов до лыжного курорта Буковель: №5/6 Мариуполь - Рахов; №15/16 Харьков - Рахов; №55/56 Киев - Рахов; №95/96 Киев - Рахов; №25/26 Одесса - Рахов; №125/126 Николаев - Рахов; №130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).

Среди новых рейсов в УЗ отмечают поезд №5/6 сообщением Мариуполь - Рахов, который стал новым самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1806 километров, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.

Напомним, "Укрзализныця" увеличивает количество поездов до горнолыжного курорта и инициирует процедуру переименования станции Татаров. Эту станцию переименуют в Татаров-Буковель.

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