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Нові напрямки та найдовший маршрут: УЗ відкрила продаж квитків на поїзди нового графіку

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Україна, Субота 20 листопада 2021 14:15
Нові напрямки та найдовший маршрут: УЗ відкрила продаж квитків на поїзди нового графіку Фото: "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіку руху, який починає діяти з 12 грудня 2021 року. У новому графіку буде запущено 19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів будуть прискорені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Завдяки новому графіку буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках", - йдеться в повідомленні.

Серед найбільш прискорених поїздів наступні: №13/14 Київ - Солотвино - з Києва буде діставатись швидше на 3:16 години і на 2:20 години зворотно; №77/78 Харків - Маріуполь - з Харкова буде діставатись на 2:05 години швидше і на 3:29 години зворотно; №84/83 Київ - Маріуполь - з Києва буде діставатись на 2:13 години швидше і на 1:24 годину швидше зворотно; №108/107 Одеса - Ужгород - з Одеси буде діставатись на 1:15 швидше і на 1:29 зворотно; №145/146 Київ - Ізмаїл - з Києва буде діставатись швидше на 0:49 і на 1:02 зворотно.

Також з’явилось 7 рейсів до лижного курорту Буковель: №5/6 Маріуполь - Рахів; №15/16 Харків - Рахів; №55/56 Київ - Рахів; №95/96 Київ - Рахів; №25/26 Одеса - Рахів; №125/126 Миколаїв - Рахів; №130/129 Кременчук - Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава - Ворохта).

Серед нових рейсів в УЗ відзначають поїзд №5/6 сполученням Маріуполь - Рахів, що став новим найдовшим поїздом країни та долатиме на своєму шляху 1806 кілометрів, при цьому даючи можливість жителям Маріуполя дістатись Львова за 21 годину замість 29, як було в альтернативному маршруті.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту та ініціює процедуру перейменування станції Татарів. Цю станцію перейменують на Татарів-Буковель.

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Укрзалізниця
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