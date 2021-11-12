УЗ меняет название станции "Татаров" и увеличивает число поездов до горнолыжного курорта
Фото: УЗ увеличила количество поездов до горнолыжного курорта (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" увеличивает количество поездов до горнолыжного курорта и инициирует процедуру переименования станции Татаров. Эту станцию переименуют в Татаров-Буковель.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УЗ.
Изменение связано с тем, как сообщили в УЗ, что станция является географически ближайшей - 15 км или от 20 минут в пути - к популярному среди туристов урочищу Буковель и одноименному лыжному курорту.
Кроме того, в соответствии с новым графиком движения поездов, через станцию будут следовать семь поездов:
- №5/6 Мариуполь - Рахов;
- №15/16 Харьков - Рахов;
- №55/56 Киев - Рахов;
- №95/96 Киев - Рахов;
- №25/26 Одесса - Рахов;
- №125/126 Николаев - Рахов;
- №130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).