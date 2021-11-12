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УЗ меняет название станции "Татаров" и увеличивает число поездов до горнолыжного курорта

Новина українською →
Киев, Пятница 12 ноября 2021 09:58
УЗ меняет название станции "Татаров" и увеличивает число поездов до горнолыжного курорта Фото: УЗ увеличила количество поездов до горнолыжного курорта (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзализныця" увеличивает количество поездов до горнолыжного курорта и инициирует процедуру переименования станции Татаров. Эту станцию переименуют в Татаров-Буковель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УЗ.

Изменение связано с тем, как сообщили в УЗ, что станция является географически ближайшей - 15 км или от 20 минут в пути - к популярному среди туристов урочищу Буковель и одноименному лыжному курорту.

Кроме того, в соответствии с новым графиком движения поездов, через станцию будут следовать семь поездов:

  • №5/6 Мариуполь - Рахов;
  • №15/16 Харьков - Рахов;
  • №55/56 Киев - Рахов;
  • №95/96 Киев - Рахов;
  • №25/26 Одесса - Рахов;
  • №125/126 Николаев - Рахов;
  • №130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).
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