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Новые электровозы и вода: детали соглашений Украины и Франции на 1,3 млрд евро

Автор: РБК-Украина

Украина и Франция подписали стратегические соглашения на 1,3 млрд евро. Самое крупное из них - о поставке электровозов.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня на встрече с министром экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэром подписали четыре рамочных соглашения.

Они предусматривают реализацию таких проектов:

  • поставки 130 электровозов компании "Альстом" на сумму до 900 млн евро;
  • поставки 370 автолестниц для работ на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро;
  • улучшение водоснабжения в Луганской области;
  • улучшение качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.

"Отдельно отмечу: все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест. Это вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в апреле 2020 года Украина и Франция договорились о сотрудничестве по инфраструктурным проектам. В том числе о строительстве завода по очистке воды в Мариуполе.

Также ранее сообщалось, что до конца первого полугодия ожидается визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

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