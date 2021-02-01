Визит Макрона в Украину может состояться к концу первого полугодия, - посол

Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия 2021 года. При этом ситуациям может измениться в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас нет конкретной даты визита Макрона в Украину. Он с середины декабря не совершает международных визитов.

"Его последний визит был в Брюссель, не двусторонний и не очень далеко. Я хочу быть очень осторожным, но я ожидаю, что этот визит может произойти к концу первого полугодия", - сказал де Понсен.

Он считает, что данный визит является необходимым, так как последним президентом Франции, который официально посещал Украину, был Жак Ширак в 1998 году.

"Принцип визита согласован, потому что, как я уже сказал, между двумя президентами очень хорошие отношения, и президент Макрон очень хочет приехать. Президент Зеленский неоднократно подтверждал приглашение", - заявил посол.

Де Понсен добавил, что во время визита будут обсуждаться двустороннее сотрудничество между странами.

"Есть очень важные двусторонние программы: вертолеты, патрульные катера, локомотивы, водоочистная станция в Мариуполе. У нас есть еще несколько проектов в Луганской области. Культурная, научная, университетская и лингвистическая часть тоже велика. Могу вам сказать, что если приедет президент Макрон, он будет перегружен проектами и программами. Политическое измерение, очевидно, также будет в центре президентского визита", - отметил посол.

Напомним, в начале года в Офисе президента анонсировали визиты в Украину президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.